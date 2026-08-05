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Kemal Okuyan'dan ‘çerçeve yasa’ çıkışı: ‘Kanunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek?’

Kemal Okuyan'dan ‘çerçeve yasa’ çıkışı: ‘Kanunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek?’

5.08.2026 18:30:00
Güncellenme:
ANKA
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Kemal Okuyan'dan ‘çerçeve yasa’ çıkışı: ‘Kanunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek?’

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM’ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin, “Bu tarafı kısmi af, tamam. Peki bütün bunların doğrultusu ne? Konunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek?” ifadesini kullandı.
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TBMM’ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Okuyan açıklamasında şunları kaydetti:

“Kanun teklifini okuduk. Bu tarafı kısmi af, tamam. Peki bütün bunların doğrultusu ne? ‘200 yıllık ataletten çıkış’, ‘yüz yıllık parantezin kapanması’, ‘en az cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli dönüşüm’... Bunlar ne zaman açıklanacak? Konunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek?”

İlgili Konular: #TKP #Kemal Okuyan #Çerçeve yasa