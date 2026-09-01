Kemal Öztürk hakkında yapılan paylaşıma soruşturma: 1 kişi gözaltında

NTV yorumcusu Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülme kararının ardından sosyal medyada Öztürk’ün sözleri tepki gösteren bir kişinin paylaşımları da soruşturma konusu oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında, X platformunda Kemal Öztürk’e yönelik tehdit ve hedef gösterme içerdiği iddia edilen paylaşımlar tespit edildi.

Paylaşımları yapan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen M.Ö.Ş. (30), Antalya’da gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

M.Ö.Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.