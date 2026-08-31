Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün Nusayriler (Arap Alevileri) hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti. Canlı yayında sarf edilen ve katliam iması olarak değerlendirilen sözler, Öztürk'e yönelik sert eleştirileri beraberinde getirdi. Peki, Kemal Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Kemal Öztürk nerede çalışıyor?

KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Kemal Öztürk 22 eylü 1969 yılında Ağrı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında çeşitli dergilerde makaleler yayımlayarak yazı hayatına başladı. 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe adım attı.

Televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği de yapan Öztürk'ün, yerli ve yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayımlandı. Bir süre yurt dışında dil eğitimi aldı ve belgesel alanında araştırmalar yaptı.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı olarak görev yaptı. 2005 yılında TBMM Başkanı başdanışmanlığı görevine getirildi. Daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Danışmanlığını üstlenen Öztürk, Şubat 2011'de bu görevinden ayrıldı.

3 Ağustos 2011'de Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Öztürk, üç yılı aşkın süre görev yaptığı Anadolu Ajansından 1 Aralık 2014'te istifa etti. 1 Ocak 2015'ten itibaren Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapmaya başladı.

Siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim alanlarında çok sayıda makale ve kitap yayımladı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

Öztürk, 28 Eylül 2020'den itibaren Habertürk Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve Habertürk TV'de siyasi yorumculuk yapmaya başladı.

KEMAL ÖZTÜRK'ÜN ÖZEL HAYATI

Kemal Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.

KEMAL ÖZTÜRK'TEN ARAP ALEVİLERİ HEDEF ALAN SÖZLER

Kemal Öztürk, NTV'de katıldığı bir yayında Arap Alevileri "Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor" sözleriyle hedef almış ve şöyle konuşmuştu:

"Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç ifadeler dinledim ki kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor ama bakın intikam almadılar, o toplu infazları yapmadılar."