Kemalizme hakarete suç duyurusu
Eğitim-İş Tire Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Anafartalar, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne rektör atanan Selman Öğüt’ün bir TV programında Kemalistler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Programda gazeteci İsmail Saymaz ile tartışmaya giren Öğüt, “Başörtüsü ile üniversiteye sokmuyordunuz. Kemalistler bu ülkede başörtülüleri üniversiteye sokmuyordu. O yüzden Türkçe okundu. Ezana hiç girme. Başörtülülere de zulmetmiştir Kemalistler. Ezanı da Türkçe okutmuştur. Önce özür dileyeceksiniz, ezanı Türkçe okuttuğunuz için özür dileyeceksiniz, camileri kapattığınız için özür dileyeceksiniz. Müslümanlara bu ülkede zulmedilmiştir. Kemalistler zulmetmiştir” ifadelerini kullanmıştı.
‘Kurucu’ düşünce Tire Cumhuriyet Savcılığı’na verilen dilekçede, Kemalizmin Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran düşünce olduğu ifade edilerek Öğüt’ün açıklamalarının toplumsal barışı bozucu nitelikte olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarını barındırdığı aktarıldı.
Öğüt hakkında kamu davası açılması istendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de deprem etkisi yaratan istifa!
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- İntiharında cinsel istismar şüphesi!
- Kritik illeri işaret etti!
- Veto ettiler...
- Burcu Esmersoy'dan 'Serenay Sarıkaya' itirafı
- 'Takip edilmektedir'
- AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 başvuru
- Böbreklerini çalmak için mi öldürdüler?