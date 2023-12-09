Kemalizme hakarete suç duyurusu

Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:34

Güncelleme: 09.12.2023 - 09:34

Programda gazeteci İsmail Saymaz ile tartışmaya giren Öğüt, “Başörtüsü ile üniversiteye sokmuyordunuz. Kemalistler bu ülkede başörtülüleri üniversiteye sokmuyordu. O yüzden Türkçe okundu. Ezana hiç girme. Başörtülülere de zulmetmiştir Kemalistler. Ezanı da Türkçe okutmuştur. Önce özür dileyeceksiniz, ezanı Türkçe okuttuğunuz için özür dileyeceksiniz, camileri kapattığınız için özür dileyeceksiniz. Müslümanlara bu ülkede zulmedilmiştir. Kemalistler zulmetmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

‘Kurucu’ düşünce Tire Cumhuriyet Savcılığı’na verilen dilekçede, Kemalizmin Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran düşünce olduğu ifade edilerek Öğüt’ün açıklamalarının toplumsal barışı bozucu nitelikte olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarını barındırdığı aktarıldı.

Öğüt hakkında kamu davası açılması istendi.

