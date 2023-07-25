Kemalpaşa'da orman yangını!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:56
Kemalpaşa'da orman yangını!
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Hamzababa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 2 uçak 5 helikopter, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediliyor.


Kemalpaşa İzmir orman yangını

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