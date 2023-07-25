Kemalpaşa'da orman yangını!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:56

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:57

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Hamzababa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 2 uçak 5 helikopter, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediliyor.