Kemerkaya’da öğrencilere servis çilesi: '71 çocuğa 'Siz okula gitmeyin' diyemezsiniz'

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, basın toplantısında Bolvadin’e bağlı Kemerkaya’nın yıllardır yaşadığı sorunlara geniş yer ayırdı. Bir dönem belde statüsünde bulunan Kemerkaya’nın belediyelik hakkını kaybetmesinin ardından hizmetlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını savunan Mısırlıoğlu, şimdi de 71 lise öğrencisinin servis problemi nedeniyle eğitim hakkına erişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Kemerkaya ile geçmişten gelen güçlü bağları bulunduğunu anlatan Mısırlıoğlu, bölgede yaklaşık 35 yıl siyaset yaptığını, Kemerkaya’da çok sayıda dostluğu ve hatırası bulunduğunu belirtti.

Kemerkaya’yı geçmişte düzenli caddeleri, yolları ve imar yapısıyla örnek gösterilen yerleşimlerden biri olarak nitelendiren Mısırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kemerkaya Afyonkarahisar’ın en güzel kasabalarından birisiydi. Düzenli, planlı, caddeleri, yolları ve imar planıyla pırıl pırıl bir kasabaydı. Türkiye’nin çok önemli kurumlarında görev yapan idareciler, yöneticiler yetiştirmiş bir yerden söz ediyoruz.”

“BELEDİYELİK GİDİNCE KEMERKAYA’DA HAYAT ZORLAŞTI”

Kemerkaya’nın 2009 seçimlerinin ardından nüfus kriteri nedeniyle 2014 seçimlerine köy statüsünde girdiğini hatırlatan Mısırlıoğlu, belediyelik statüsünün çok küçük bir nüfus farkıyla kaybedildiğini söyledi.

Kemerkaya dışında yaşayan ancak köyle bağlarını sürdüren çok sayıda vatandaş bulunduğuna dikkat çeken Mısırlıoğlu, yerleşimin fiili sosyal büyüklüğünün yalnızca resmi ikamet rakamlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Kemerkayalıların önemli bir bölümünün başka şehirlerde yaşamasına rağmen evlerinin, ailelerinin, mezarlarının ve memleket bağlarının Kemerkaya’da bulunduğunu ifade eden Mısırlıoğlu, belediyeliğin kaldırılmasının ardından günlük yaşamda ciddi hizmet problemlerinin ortaya çıktığını söyledi.

“NE KÖY GİBİ NE İLÇE GİBİ; HİZMETLERDE ARADA KALDI”

Mısırlıoğlu, Kemerkaya’nın bugün yaşadığı temel problemin idari statüsü ile yerleşimin gerçek ihtiyaçları arasındaki fark olduğunu savundu.

“Burası klasik anlamda küçük bir köy değil. İlçe de değil. Belediyelik hakkı da elinden alınmış. Dolayısıyla hizmet açısından arada kalmış bir yerleşim ortaya çıktı” diyen Mısırlıoğlu; temizlikten içme suyuna, kanalizasyondan imar ve inşaat işlemlerine kadar pek çok alanda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Mısırlıoğlu, “Belediyelik ellerinden gidince kasabada yaşam zorlaştı. Ne temizlik hizmetleri sağlıklı yürütülebiliyor, ne su arızaları zamanında giderilebiliyor, ne kanalizasyon hizmetleri gerektiği şekilde verilebiliyor. Vatandaşın inşaat ve imarla ilgili işleri de sıkıntıya dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

KEMERKAYA’NIN LİSESİ DE KAPANDI

Mısırlıoğlu, idari statü kaybının ardından Kemerkaya’da eğitim alanında da gerileme yaşandığını savundu.

Bir dönem Kemerkaya’da lise bulunduğunu ancak bu okulun daha sonra kapatıldığını belirten Mısırlıoğlu, lise çağındaki öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmek için Bolvadin ilçe merkezine taşınmak zorunda kaldığını söyledi.

Sorunun yeni eğitim-öğretim yılında servis krizine dönüştüğünü belirten Mısırlıoğlu, basın toplantısına çıkmadan hemen önce okuldan aldığı bilgiye göre 71 Kemerkayalı öğrencinin taşımalı eğitim sorunu yaşadığını açıkladı.

“71 ÖĞRENCİ VAR AMA SERVİS YOK”

Mısırlıoğlu, Kemerkaya ile Bolvadin arasındaki mesafenin yaklaşık 17 kilometre olduğunu belirterek öğrencilerin her gün bu güzergâhta taşınması gerektiğini söyledi.

Ancak Milli Eğitim tarafından gerçekleştirilen taşımalı eğitim ihalesine servis işletmecilerinin yeterli ilgi göstermediğini ifade eden Mısırlıoğlu, bunun nedeninin servisçi esnafının artan maliyetleri olduğunu anlattı.

Akaryakıt fiyatları, zorunlu sigorta, kasko, araç bakım giderleri, vergiler, lastik ve diğer işletme maliyetlerinin ciddi biçimde yükseldiğini belirten Mısırlıoğlu, servisçi esnafının da ekonomik açıdan zorlandığını kabul etti.

Mısırlıoğlu, “Servisçi diyor ki, ‘Bir kere ihaleyi aldığımızda bir yıl boyunca akaryakıta zam geliyor, sigortaya zam geliyor, vergiler artıyor, aracın gideri yükseliyor. Ben bu fiyatla bir yıl bu işi götüremiyorum.’ Servisçi esnafının söylediği de ortada. Adam zarar edeceği ihaleye girmiyor" dedi.

“SERVİSÇİNİN MALİYETİ VAR AMA BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDEYEMEZ”

Servisçi esnafının ekonomik gerekçelerinin anlaşılabilir olduğunu belirten Mısırlıoğlu, çözüm üretme sorumluluğunun kamu yönetiminde olduğunu vurguladı.

“Servisçi zarar edeceğini söylüyor diye 71 çocuğa ‘Siz okula gitmeyin’ diyemezsiniz” diyen Mısırlıoğlu, devletin okulunu kapattığı öğrencinin başka bir okula ulaşmasını sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Mısırlıoğlu, “Oradaki liseyi siz kapattınız. Çocuğa diyorsunuz ki ‘Bolvadin’e git, eğitimini orada al.’ O zaman o çocuğu Bolvadin’e götürmek de sizin görevinizdir. Çocuğun eğitim hakkını ihale şartlarına, mazot fiyatına veya servis bulunamamasına teslim edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

MISIRLIOĞLU’NDAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: “İHALE SİSTEMİNİ YENİDEN DÜZENLEYİN”

Mısırlıoğlu yalnızca eleştiriyle yetinmeyerek servis krizine ilişkin çözüm önerilerini de açıkladı.

Taşımalı eğitim ihalelerinin güzergâhlar arasında ekonomik denge kurulacak şekilde yeniden düzenlenebileceğini belirten Mısırlıoğlu, merkezde daha avantajlı güzergâhları alan servis işletmecilerine kırsaldaki güzergâhlardan birinin de verilebileceğini söyledi.

Mısırlıoğlu şöyle konuştu:

“İki kârlı güzergâh veriyorsanız yanına bir kırsal güzergâh koyarsınız. İkisinden kazanıyorsa birinde daha düşük kârla çalışır. Ya da servisçinin gerçek maliyetini hesaplarsınız, akaryakıt ve diğer maliyet artışlarına göre zararını telafi edersiniz. Devlet çözüm üretmek için vardır.”

“İKİ HAFTA GEÇTİ, BU ÇOCUKLAR HÂLÂ SERVİS BEKLİYOR”

Mısırlıoğlu’nun tepkisini artıran en önemli noktalardan biri ise eğitim-öğretim yılının başlamasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen sorunun çözülememesi oldu.

71 öğrencinin ve ailelerinin günlerdir servis problemiyle uğraştığını belirten Mısırlıoğlu, öğrencilerin derslerinden geri kalmasının telafisinin kolay olmayacağını söyledi.

Mısırlıoğlu, “Okulun ikinci haftası bitiyor. Bu çocuklar hâlâ okullarına nasıl gideceklerinin mücadelesini veriyor. 21. yüzyılda Afyonkarahisar’ın bir köyündeki 71 lise öğrencisini 17 kilometre ötedeki okuluna götürememeyi kimse normal göstermesin.” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAMLIK VE MİLLİ EĞİTİM’E SERT ÇIKIŞ: “BOSTAN KORKULUĞU MUSUNUZ?”

Mısırlıoğlu, sorunun çözülememesi nedeniyle Bolvadin Kaymakamlığı ve eğitim yöneticilerine de oldukça sert sözlerle seslendi.

Kamu yöneticilerinin yalnızca mevzuatı uygulayan değil, karşılaşılan sorunlara çözüm üreten makamlar olduğunu ifade eden Mısırlıoğlu, “Sayın Kaymakamım, ne yapıyorsunuz orada? 71 çocuğun ailesi iki haftadır servis sorunuyla uğraşıyor. Eğer karar veremiyorsanız, bir hamle yapıp o öğrenciyi okuluna kavuşturamıyorsanız o makamlar niye var? Bostan korkuluğu musunuz hepiniz orada?" dedi.

“O MAKAMLAR SORUN SEYRETME DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETME MAKAMLARIDIR”

Kamu görevlilerinin sahip oldukları yetkiyi kullanması gerektiğini belirten Mısırlıoğlu, ihale prosedürünün arkasına sığınılarak öğrencilerin eğitimden uzak kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

“İhaleye giren olmadı” cevabının devlet açısından nihai cevap olamayacağını savunan Mısırlıoğlu, yeni ihale, ek finansman, farklı güzergâh modeli veya başka bir taşıma sistemiyle çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Mısırlıoğlu, “Devletin gücü 71 öğrenciyi okuluna ulaştırmaya yetmiyor mu? Mesele para ise kaynağı bulacaksınız. Mesele ihale ise ihaleyi yeniden yapacaksınız. Mevzuat engelse mevzuat içerisinde başka çözüm üreteceksiniz. Ama hiçbir şekilde o çocukları eğitimden mahrum bırakamazsınız" diye konuştu.

“BU ÇOCUKLARIN KAYBEDECEK BİR GÜNÜ BİLE YOK”

Eğitimde kaybedilen zamanın telafisinin güç olduğunu vurgulayan Mısırlıoğlu, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanacağını ve her ders gününün önem taşıdığını belirtti.

Sorunun yalnızca servis meselesi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Mısırlıoğlu, bunun doğrudan eğitimde fırsat eşitliği meselesi olduğunu savundu.

Mısırlıoğlu şöyle konuştu:

“Kent merkezinde yaşayan çocuk sabah servisine binip okuluna giderken Kemerkaya’daki çocuk ‘Bugün beni kim götürecek?’ diye düşünüyorsa burada fırsat eşitliğinden söz edemezsiniz" dedi.

“71 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM HAKKININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Mısırlıoğlu, Kemerkaya’daki servis sorunu çözülene kadar konuyu gündemde tutacağını da açıkladı.

“Ben bu konuyu her yerde takip edeceğim. Bu mesele çözülünceye kadar bırakmayacağım. O çocukların eğitim hakkını hiçbir güç engelleyemeyecek.” ifadelerini kullanan Mısırlıoğlu, yetkililere sorunun kısa sürede çözülmesi çağrısında bulundu.

Mısırlıoğlu, Kemerkaya meselesinin yalnızca 71 öğrencinin servis problemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; belde statüsünün kaybedilmesinden kamu hizmetlerindeki aksamalara, okulun kapanmasından bugünkü taşımalı eğitim sorununa kadar uzanan daha geniş bir sorunlar zincirinin son halkası olduğunu savundu.

“Kemerkaya’nın çocukları diğer çocuklardan daha az değerli değil” mesajı veren Mısırlıoğlu, kamu yönetiminin görevinin mazeret üretmek değil, öğrencileri bir an önce sıralarına kavuşturmak olduğunu belirtti.