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Kendini eve kilitledi, çevreye ateş açtı: 4 gün sonra teslim oldu

Kendini eve kilitledi, çevreye ateş açtı: 4 gün sonra teslim oldu

16.08.2026 14:41:00
Güncellenme:
DHA
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Kendini eve kilitledi, çevreye ateş açtı: 4 gün sonra teslim oldu

İstanbul Çatalca'da ailesiyle yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından kendini eve kilitleyerek çevreye ateş açan İrfan A., 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.
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Olay, 13 Ağustos Perşembe günü Çatalca'nın Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İrfan A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında babasının fenalaşması üzerine adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin ardından İrfan A. kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürülen İrfan A. nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, İrfan A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 gün süren ikna çabaları bu sabah sonuç verdi.

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Teslim olmaya ikna edilen İrfan A., evinin bahçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

İlgili Konular: #Çatalca

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