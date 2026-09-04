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Kendini İstanbul'da gibi gösterdi: Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı

Kendini İstanbul'da gibi gösterdi: Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı

4.09.2026 15:15:00
Güncellenme:
DHA
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Kendini İstanbul'da gibi gösterdi: Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı

Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'daki farklı otellere kayıt yaptırdığı belirlenen cezaevi firarisi A.M., Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı.
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 YILDIR ARANIYORDU

Bu kapsamda, 2023 yılında cezaevinden firar eden ve 3 yıldır aranan A.M.'nin İstanbul'da farklı otellerde kayıt yaptırdığı ancak Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. İncelemede, firari hükümlünün Yahşihan ilçesinde annesinin evinde saklandığı tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., gözaltına alındı.

Hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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