Kendini polis olarak tanıttı, 'arama yapacağım' diyerek para çaldı!

Kayseri'de kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden, para ve ziynet eşyası çalan H.A. (40), tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıttı, 'arama yapacağım' diyerek para çaldı!
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:34

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp, arama yapacağı bahanesiyle girdiği evden para ve ziynet eşyası çalan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.

H.A.'nın girdiği evden aldığı para ve ziynet eşyaları da sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Etiketler: #hırsızlık #Kayseri

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