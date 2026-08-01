'Kendisine güvenen şifresini vermeli' demişti... Tutuklanan Cem Küçük telefon şifresini vermedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iktidara yakın gazeteci Cem Küçük, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan Küçük hakkında tutuklama kararı verildi.

İFADESİNDE TELEFON ŞİFRESİNİ PAYLAŞMADI

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Cem Küçük, televizyon programlarında yorumculuk yaptığını söyledi.

İfade işlemleri sırasında cep telefonunun incelenmesi talep edilirken, Küçük'ün telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan ettiği öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Cem Küçük'ün soruşturma kapsamında telefon şifresini paylaşmaması, daha önce televizyon ekranlarında yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren açıklamalarında Küçük şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisine güvenen şifresini vermeli. Rüşvetle suçlanıyorsan, büyük bir olayla suçlanıyorsan açarsın dersin benim hiçbir şeyim yok. Mesela benim telefonumu gelip alsın savcı.”