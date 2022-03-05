Kendisine sürekli şiddet uygulayan Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın, beraat etti

Balıkesir'de ölümle tehdide maruz kaldığı için evli olduğu Murat Aydın'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Rümeysa Aydın (28), beraat etti.

DHA
05 Mart 2022 Cumartesi, 01:56
Kendisine sürekli şiddet uygulayan Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın, beraat etti
Abone Ol google-news

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan Rümeysa Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Aydın, mahkeme heyetine kendisini ve çocuklarını savunduğu için böyle bir olayın geliştiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti de 'meşru müdafaa' kapsamında Aydın'ın beraatına karar verdi.

Merkez Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021'de iki çocuk annesi Rümeysa Aydın ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kocası Murat Aydın arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rümeysa Aydın kocasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Rümeysa Aydın'ın 7 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler