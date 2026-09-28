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Kendisini polis diye tanıtıp 'adınıza kredi çekildi’ dedi, bilezikleri ve altınları aldı

Kendisini polis diye tanıtıp 'adınıza kredi çekildi’ dedi, bilezikleri ve altınları aldı

28.09.2026 10:09:00
Güncellenme:
İHA
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Kendisini polis diye tanıtıp 'adınıza kredi çekildi’ dedi, bilezikleri ve altınları aldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, ’Adınıza kredi çekildi’ diyerek kandırdığı kişiyi 6 bilezik, altınlar ve 8 bin TL nakit para alarak dolandırdı.
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, müştekiye ’Adınıza kredi çekildi, operasyon yapılıyor’ diyerek güven sağladı.

Şüpheli, mağdur şahıstan 6 bilezik, 1 yarım altın, 6 çeyrek altın ve 8 bin TL nakit para aldı. Olayın ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli B.Y., Bursa’da yakalandı ve Söğüt’e getirildi.

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Şüpheli üzerinde yapılan aramada, 5 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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