Kendisini polis olarak tanıtarak '1 milyon TL' dolandırdı
Çankırı'da kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'da yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcı tarafından, isminin FETÖ'ye karıştığı bahanesiyle korkutularak banka hesabına para yatırmaya ikna edildi.
440 BİN LİRA GÖNDERDI
Bunun üzerine bu kişi, verilen hesap numarasına 440 bin lira gönderdi. Daha sonra evine gidilen mağdurdan ziynet eşyaları da alındı.
Kendisini polis olarak tanıtan kişiye yaklaşık 1 milyon lira para ve ziynet eşyası veren kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera ve çevre araştırması sonucu kimliği belirlenen şüphelinin Ankara'da ikamet ettiği belirlendi.
Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Etimesgut'taki adresinde yakalanan şüpheli, Çankırı'ya getirildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Emniyett'eki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet'ten yapılan açıklamada, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatıldığı belirtildi.
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