Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Özgür Dağlı (48), kendisine ait tabancayla başına ateş etti. Eşinin evde ağır yaralı bulduğu Dağlı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

DHA
17 Haziran 2022 Cuma, 11:10
Kendisini vuran doktor, yaşam savaşı veriyor
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Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Özgür Dağlı, 16 Haziran Perşembe akşamı Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki evinde kimse olmadığı sırada, tabancasıyla başına tek el ateş etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kısa süre sonra eve gelen öğretmen eşi, 1 çocuk babası Dağlı'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Dağlı'yı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Doç. Dr. Dağlı'nın, alevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


silah Doktor Bursa
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