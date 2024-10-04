Yayınlanma: 04.10.2024 - 18:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 18:00

Küçük ilçelerde yaşanan olayları takip eden yurttaşlar, Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak'ın hayatı ve kariyerini merak ediyor. Peki, Kerem Albayrak kimdir? Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak nereli, kaç yaşında?

KEREM ALBAYRAK KİMDİR?

Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak, 26 Eylül 1999 yılında Trabzon ilinin Of ilçesinde dünyaya geldi. 2017 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2021 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Milletlerarası Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmaktadır. Avukatlık stajını İstanbul'da tamamlamıştır.

Albayrak, 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nı kazanarak 2023 yılında 111. Dönem Mülki İdare Amiri olarak mesleğe başladı. İl merkez stajını Tekirdağ Valiliğinde, Mülkiye Başmüfettişi refakatinde teftiş stajını Artvin'de yerine getirdi. Adıyaman'da deprem görevlendirmesi kapsamında 5 ay süreyle görev aldı.

KEREM ALBAYRAK EVLİ Mİ?

Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak evli değildir.