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Kereste fabrikasında talaş kurutma kazanı patladı: İnceleme başlatıldı

Kereste fabrikasında talaş kurutma kazanı patladı: İnceleme başlatıldı

16.07.2026 09:57:00
Güncellenme:
DHA
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Kereste fabrikasında talaş kurutma kazanı patladı: İnceleme başlatıldı

Burdur'un Bucak ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasındaki talaş kurutma kazanının patlaması hasara neden oldu.
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Çamlıca Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında talaş kurutma kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Vardiyadaki işçilerin yara almadan atlattığı olay sırasında kazandan sıçrayan kıvılcımlar kısa süreli paniğe neden oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #fabrika #Burdur #Kereste