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Keşan'da ata şiddet: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Keşan'da ata şiddet: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

19.09.2026 16:37:00
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İHA
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Keşan'da ata şiddet: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yerde bulunan bir ata şiddet uyguladıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak’ta yerde yatan bir atı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

Ata şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerde yatan ve kulağında küpesi olmayan atı gören polis, G.K. ve A.D.’yi ata şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

At ise Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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