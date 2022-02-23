Kesici aletle İstanbul Adliyesi'ne girmek isteyen kişiye gözaltı
İstanbul Adalet Sarayı’na kesici bir cisimle girmeye çalışıp "Başsavcıyla görüşmek istiyorum" diye bağıran kişi gözaltına alındı.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısına gelen bir kişi çıkış kapısından adliyeye girmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak X-Ray cihazına yönlendirilen 30 yaşlarındaki Birol Ç. isimli şahıs, görevlileri reddedip adliyeye girmek istedi.
Uyarıları dikkate almayan Birol Ç. kesici bir cismi gözüne dayadı. Girişte bulunan bariyer demirini de eline almaya çalışan şahıs bu sırada kesici aleti elinden düşürdü. Birol Ç., çevredeki güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"Başsavcıyla görüşmek istiyorum" diyerek bağıran şahıs, adliye karakoluna götürüldü.
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