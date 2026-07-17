KESK, KHK ile ihraç edilen üyelerine adalet istedi: '10 yıl önce çalınan ekmeğimizin nöbetini tutuyoruz'

15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün gerçekleştiridiği hain darbe girişimin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile binlerce memur ihraç edildi. Bunların 4 bin 259’u ise KESK’e bağlı sendikalara üye isimlerdi. Görevinden ihraç edilen kamu emekçilerinin adalet arayışı 10 yıldır sürüyor.

Bugün itibarıyla KESK’li ihraçların yaklaşık yarısı tüm özlük haklarıyla görevlerine döndü ancak 2 bini aşkın kamu emekçisi hâlâ görevinden uzakta. Bu nedenle hukuksuzlukların sona ermesi ve adaletin tesis edilmesi talebiyle KESK Adalet Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek ardından da 24 saat sürecek oturma eylemi yapmak istedi.

Ancak polis, grubun basın açıklaması yapıp alanı terk etmesini söyledi ve basını alandan uzaklaştırdı. Sonrasında KESK Güvenpark'ta açıklamasını gerçekleştirdi. Açıklamaya EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ve DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tahran da destek verdi.

''SAVUNMA HAKKI TANINMADAN İHRAÇ EDİLDİLER''

Basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz yaptı. 10 yıldır arkadaşlarının adaletin peşinde olduğunu ifade eden Karagöz, "10 yılın sonunda bize hala sefalet dayattıklarını görüyoruz. Bugün öğretmen arkadaşlarımızın eylemleri devam ediyor. Çankaya seçmeni belediye binası önünde adalet nöbetini sürdürüyor. Bizler de yoktan gerekçelerle ihraç edilen arkadaşlarımızın adalet talebi için oturma eylemini gerçekleştireceğiz. 10 yıl önce çalınan ekmeğimizin nöbetini tutuyoruz. KESK olarak hiçbir zaman 'Ne söylediler de yapmadık' noktasında olmadık. Toplumun nefes aldığı her alan hedef haline getirildi. Ülke genelinde 162 bin insanın ihraç edildiğini görüyoruz. Savunma hakkı tanınmadan, kamu emekçileri ihraç edildi" dedi.

''YAŞAMINI YİTİRDİKTEN SONRA GÖREVE İADE EDİLDİLER''

"KESK'li üyeleri 15 Temmuz darbe girişimiyle nasıl ilişkilendirirsiniz?" sorusunu yönelten Karagöz, "KESK'li üyeler iş güvencelerini ve çocukların geleceğini savunmuş, demokratik bir ülkede adalet, barış istemişlerdi. Bu yüzden ihraç edildiler. İnsanlar yalnızca işlerini kaybetmedi. Aileler dağıldı. Pek çok kişi sağlık hakkına erişemedi. Ne yazık ki yaşamına son veren KHK'li arkadaşlarımız oldu. Bazı arkadaşlarımız ne ile suçlandıklarını bilmeden yaşamını yitirdi. 30 üyemiz yaşamını yitirdikten sonra göreve iade edildi" diye konuştu.

''ADALETİ BU ÜLKENİN MAHKEMELERİNDE TESİS EDELİM''

KHK ile görevinden ihraç edilen isimlerinden biri olan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tarhan ise şu ifadeleri kullandı: "10 yıldır adalet arayışı devam ediyor. Bu ülkenin hukuk zeminine dönmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Kazanacağımızı biliyoruz. Gelin, adaleti bu ülkenin mahkemelerinde tesis edelim."

''BORCUNUZ VAR''

Sonrasında konuşan EMEP'li Karaca da, "Bu KHK düzenini mücadeleci kamu emekçilerini sindirerek tepemize sürdüler. İki gün önce bize darbe ile mücadelede milli birlik ve beraberlikten dem vuranlar önünüze bu hukuksuzluğu ortadan kaldırabileceğiniz bir olanak doğdu. Kamu emekçilerine bir borcunuz var" dedi.

''15 TEMMUZ DA SONRASI DA KARANLIK''

Sonrasında DEM Partili Tiryaki söz aldı. 15 Temmuz'un karanlık bir gün olduğunu ancak sonraki günlerin de karanlık olmaya devam ettiğini söyleyen Tiryaki, "KHK ile ihraç edilenlerin vatandaşlık hakları bile ellerinden alınmaya çalışıldı. Bir darbe girişimi gerekçe gösterilerek yüz binlerce insan kamudan ihraç edildi. Polislerden, askerlerden bahsetmiyoruz. Öğretmenlerden, doktorlardan bahsediyoruz" diye konuştu.

''İKTİDAR BEDEL ÖDETEBİLİR''

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "KHK'li arkadaşlarımızın son 10 yılı yaşamın kendisinin bir direnişe dönüşmesi süreciydi. Kamu emekçilerini uyarmak gerekiyor. İktidarın kurmuş olduğu cemaat ilişkileri üzerinden getirilen görevlere karşı mesafeli olmak zorundasınız. İktidar yine size bedel ödetebilir."

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

KESK üyeleri halay çekerek ve oturma eylemi yaparak konfederasyon önünde oturuyorlar. Polis de başta bu oturma eylemine izin verdi ancak bunun sembolik olarak kalmasını istiyorlar. Burda da yine kısa süreli gerginlik yaşandı ve gözaltı aracı alana getirildi.

IRMAK İLE POLİS ARASINDA 'FAŞİST' TARTIŞMASI

Ankara'daki 'KHK' eyleminde Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile polis arasında 'faşist' tartışması yaşandı. Irmak polise ''Yaptığınızın adı faşizm. Bizi koyun yerine koyuyorsunuz'' ifadelerini kullandı. Polis ise ''Faşist kendisi haberi yok'' yanıtını verdi. Polisin yanıtını duyan Irmak ''Faşist sizsiniz'' dedi.