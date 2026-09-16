KESK'ten özelleştirmelere tepki: Türkiye'nin geleceğini satmaktır

KESK Ankara Şubeler Platformu, OVP ile köprü ve otoyolların özelleştirme programına alınmasını Ankara Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde protesto etti. Burada bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada ilk olarak KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak konuştu. 2027'de toplanan her 100 liranın 20.3'ünün faize gideceğini ifade eden Koçak, "1986'dan itibaren başlayan özelleştirme politikalarının yüzde 90'ı AKP iktidarında gerçekleşmiş. İktidar Boğaziçi ve FSM ile sekiz otoyolun özelleştirme programına alındığını açıkladı. Kamu tarafından işletilen köprülerinden bir otomobil geçiş ücret 59 lira iken, özel bir firmanın işlettiği köprüden bir otomobil geçiş ücreti 110 liradır. 2027'de 183, 2028'de 163 milyar lira özelleştirme geliri hedeflenmekte. Bu iktidarın OVP'si emek düşmanı, sermaye dostudur" dedi.

'ÖZELLEŞTİRME DEĞİL KAMULAŞTIRMA'

Ardından ise Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli konuştu. Narinli, "İflas eden tüccar gibi eski defterleri karıştıran AKP hükümeti gözünü yeniden otoyol ve köprülere dikti. Özelleştirme bedelinin 3.5- 4 milyar civarında dolarında hedeflendiği öğrenmiş bulunmaktayız. Özelleştirmesi planlanan otoyol ve köprülerin aylık geliri 70 milyon dolara tekabül ediyor. Tahmini yıllık geliri 840 milyon dolar, 30 yıllık geliri de 25.2 milyar dolar. Otoyollar ve köprüler halkındır, ücretsiz olmalıdır. Özelleştirme kararı Türkiye'nin geleceğini satmaktır. Özelleştirme hayat pahalılığıdır. Özelleştirme kararı derhal iptal edilmelidir. Özelleştirme değil kamulaştırma yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.