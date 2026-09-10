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Keşm, Sirik ve Minab'da duyuldu... İran'da peş peşe patlama sesleri

Keşm, Sirik ve Minab'da duyuldu... İran'da peş peşe patlama sesleri

10.09.2026 00:44:00
Güncellenme:
AA
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Keşm, Sirik ve Minab'da duyuldu... İran'da peş peşe patlama sesleri

İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kentleri açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
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ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan çatışmaların ardından İran’ın güneyinden yeni patlama sesleri geldi. İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kentleri açıklarında patlamalar duyulduğunu bildirdi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde İran’ın güneyinden yeni patlama sesleri geldi.

İran devlet televizyonu, Keşm Adası ile Hürmüzgan eyaletindeki Sirik ve Minab kentleri açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

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