Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mehmet Kazak (52) hayatını kaybetti.

DHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 13:12
Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
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Olay, saat 10.00 sıralarında Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesinde meydana geldi. Mahallede oturan Mehmet Kazak, Orman İşletme Müdürlüğü’nün köylülere hibe ettiği alanda motorlu testere ile kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarılan Mehmet Kazak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Kazak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. 


Bursa İnegöl ağaç

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