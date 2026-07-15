KHK’lerin yarattığı mağduriyet hala milyonlarca yurttaşı etkiliyor: ‘Kalıcı bir hukuksuzluk rejimi’

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği hain darbe girişiminin ardından çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile birlikte kamudan yaklaşık 125 bin memur ihraç edildi. Bunların 4 bin 259’u ise KESK üyesiydi. Bu süreçte birçok emekçi, ihraçların yarattığı koşullar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yine OHAL Komisyonu’nun geç gelen kararlarıyla, ölümlerinden sonra görevlerine iade edilen emekçiler oldu. Bugün itibarıyla KESK’li memurlardan yüzde 52’si tüm özlük haklarıyla görevlerine döndü ancak 2 bini aşkın memur hâlâ görevinden uzakta. Darbe girişiminin üzerinden bugün tam 10 yıl geçti ancak KHK’nin getirdiği hukuksuzluklar sürüyor.

KESK, hukuksuzlukların sona ermesi ve adaletin tesis edilmesi talebiyle 17 Temmuz saat 15.30’da Adalet Bakanlığı önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından 24 saat sürecek adalet nöbetine ve oturma eylemini yapacak.

‘MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK’ MESAJI

KESK yaşanan hukuksuzluklara karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Konfederasyonları dışındaki diğer sendika ve konfederasyonların ihraç edilen üyelerini ilk günden itibaren görünmez kılmayı tercih ettiğini, onları mücadele gündeminin dışına ittiğini savunan KESK ihraç edilen üyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığının altını çizdi ve konfederasyonun Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz’ün, Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan’ın, SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın’ın ve merkez yürütme kurullarında görev yapan çok sayıda ihraç emekçinin sendikal mücadeleyi en ön saflarda sürdürmesinin, bunun en somut kanıtı olduğunu vurguladı. KESK, son ihraç edilen kamu emekçisi de bütün özlük haklarıyla görevine dönene, KHK rejiminin yarattığı bütün mağduriyetler giderilene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

‘GELECEĞİMİZ ELİMİZDEN ALINDI’

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin 10. yılında, yaratılan KHK mağduriyetlerinin hala sürmesine ilişkin KESK gazetemize açıklamalarda bulundu. Kimden gelirse gelsin, askeri ya da sivil bütün darbelere, darbe girişimlerine ve halkın iradesini gasp eden her türlü antidemokratik müdahaleye karşı olduklarını belirten KESK, “Çünkü darbeler; emeğin, demokrasinin, özgürlüğün ve halkın ortak geleceğinin düşmanıdır. Ancak 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler, darbecilerle mücadele sınırlarını aşmış; milyonlarca yurttaşı etkileyen kalıcı bir hukuksuzluk rejimine dönüşmüştür. İktidarın “Allah’ın lütfu” olarak tanımladığı bu süreç, biz emekçiler açısından ekmeğimizin, işimizin, mesleğimizin ve geleceğimizin elimizden alınmasının adı olmuştur” açıklamasını yaptı.

‘ONURLU MÜCADELENİN ÜRÜNÜ’

En temel insan hakkı olan savunma hakkının yok sayıldığını, masumiyet karinesinin çiğnendiğini, hukukun siyasetin emrine sokulduğunu ifade eden KESK bu tablonun bir tesadüf olmadığını kaydetti. KESK, üyelerinin emekten, halktan ve demokrasiden yana oldukları için ihraç edildiğini belirtti. Bugün gelinen noktada yaklaşık 162 bin kamu emekçisinin hiçbir adil yargılama yapılmadan görevlerinden ihraç edildiğini, 4 bin 259 ihraç üyelerinin 2 bin 79’u görevlerine geri dönse de, bu kazanımın hiçbir iktidarın lütfu olmadığını ifade eden KESK, “Bu sonuç; yıllardır meydanlarda, adliye koridorlarında, sendikal alanlarda ve uluslararası platformlarda verilen onurlu mücadelenin ürünüdür” açıklamasında bulundu.

‘ADALETİ GECİKTİRMEK, HUKUKSUZLUĞU DERİNLEŞTİRİYOR’

KESK yaptığı açıklamada son olarak iktidara ‘hukuksuzluğa son verin’ çağrısında bulunarak, “Adaleti geciktirmek, hukuksuzluğu derinleştirmekten başka bir anlam taşımamaktadır. KESK’li ihraç kamu emekçileri görevlerine, gasp edilen bütün özlük, ekonomik ve sosyal haklarıyla birlikte derhal iade edilmelidir. Bizler biliyoruz ki tarih, hukuksuzluğu değil direnenleri yazacaktır. İnanıyoruz ki emeğin, hukukun ve adaletin mutlaka kazanacağı günler gelecektir. O güne kadar KESK, emekçilerin haklı mücadelesini büyütmeye, dayanışmayı örgütlemeye ve adalet talebini yükseltmeye kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.