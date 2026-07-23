Kıbrıs gazisi Dr. Ahmet Zeki Bulunç’tan Ada için uyarı: 'Koşulsuz müzakere idam sehpası olur’

Ecevit Vakfı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıldönümünde bir söyleşi düzenledi. Bülent Ecevit’in Ankara Oran’da uzun yıllar kaldığı ve şu an vakfın merkezi olan evde düzenlenen söyleşide konuşmacı Dr. Ahmet Zeki Bulunç’tu. Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak muharip gazi olan Bulunç, 1999-2004 yılları arasında KKTC’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Bulunç şimdi ise Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’nda öğretim görevlisi olarak yer alıyor, Ecevit Vakfı yönetim kurulunda bulunuyor.

‘MAVİ VATAN YASASI ÇIKMALI’

Kıbrıs’ın geçmişine değindikten sonra güncel tartışmalardan bahseden Bulunç, “Bugün Kıbrıs'taki Türk askerinin varlığı Türkiye açısından Doğu Akdeniz'de ikinci bir donanma etkisi yaratıyor” dedi. Denizciliğin önemini vurgulayan Bulunç, Mavi Vatan kavramına değinerek, “Biz bu doktrini ortaya koyduk. Hükümet de Mavi Vatan’ı kabul etmiş durumda. Ama hâlâ daha bir Mavi Vatan yasasını çıkaramadık. O bizim için son derece önemli. Çünkü bir ihlal olduğu zaman biz, devletler hukukunun dışında, iç hukukumuzdan da yararlanarak onların istismarını, işgalini ve hak iddiasını önleyebiliriz” diye konuştu.

‘EŞİT EGEMEN STATÜ’

Bulunç, Kıbrıs’la ilgili kamuoyunda “Holguin Planı” olarak öne sürülen planı da eleştirdi. “Bir anlaşma olmadan, temel koşullarımız ortaya konmadan ve bunun üzerinde bir mutabakat metni imzalamadan yapacağımız müzakereler bizim için idam sehpası gibi bir etki yapacaktır. Bizim yeni stratejimiz iki bağımsız egemen devletin varlığı temelinde eşit uluslararası statü olmalıdır” dedi.