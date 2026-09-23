Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Güncel tavan ve örnek hesaplama...

Kıdem tazminatı hesabında çalışma süresi, giydirilmiş brüt ücret ve güncel tavan tutarı belirleyici oluyor. 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ve örnek hesaplama ile çalışanların alabileceği tutar merak ediliyor. İşte kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...
KIDEM TAZMİNATININ TEMEL ESASLARI
Kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan temel dinamikler, mevzuatla belirlenmiş kurallara dayanır. Bu kuralları doğru anlamak, yapılacak hesaplamanın doğruluğu için şarttır.
Hizmet süresi (Çalışma dönemi)
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aranan ilk ve en önemli şart, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmaktır. 1 yıldan daha az süreli çalışmalar için ne yazık ki yasal olarak kıdem tazminatı ödenmez. 1 yılı aşan sürelerde ise hesaplama, çalışılan her tam yıl için yapılır. Yıl kesirleri, yani aylar ve günler de oranlanarak hesaba dahil edilir. İşten ayrılış şekliniz (istifa, haklı fesih, işveren tarafından çıkarılma vb.) tazminata hak kazanıp kazanmadığınızı belirler, ancak hesaplama yöntemini değiştirmez.
Giydirilmiş brüt ücret kavramı
Kıdem tazminatı hesaplaması, çalışanın en son aldığı "giydirilmiş brüt ücret" üzerinden yapılır. Bu, sadece maaş bordronuzda yazan çıplak brüt maaşı değil, aynı zamanda süreklilik arz eden tüm para ve parayla ölçülebilen sosyal menfaatleri de kapsar. Giydirilmiş brüt ücrete dahil olan ödemelere örnekler şunlardır:
- Düzenli ödenen ikramiyeler
- Yol ve yemek yardımları (nakdi veya ayni)
- Yakacak, eğitim, giyecek yardımları
- Devamlılık gösteren primler
Bu ödemelerin toplamı, aylık çıplak brüt ücretinize eklenerek "giydirilmiş" tutara ulaşılır ve hesaplamada bu tutar kullanılır.
Kıdem tazminatı tavanı
Kıdem tazminatı miktarı, çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun, devlet tarafından belirlenen bir tavan sınırını aşamaz. Bu, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına göre yeniden güncellenir. Eğer sizin giydirilmiş brüt ücretiniz, belirlenen bu tavanın altındaysa, hesaplama sizin gerçek ücretiniz üzerinden yapılır. Ancak ücretiniz tavanın üzerindeyse, hesaplamada giydirilmiş brüt ücretiniz yerine yasal tavan tutarı dikkate alınır.
2026 GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği 2026 yılı ikinci yarıyıl kıdem tazminatı tavan tutarı resmiyet kazandı. Bu veriler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olan ödemeler için baz alınmaktadır.
2026 Yılı İkinci Yarıyıl Kıdem Tazminatı Tavanı: 73.729,87 TL
Bu rakam, ödenebilecek en yüksek aylık tazminat matrahını ifade eder. Örneğin, aylık giydirilmiş brüt ücretiniz 90.000 TL olsa bile, kıdem tazminatı hesabınızda bu tutar değil, yasal tavan olan 73.729,87 TL kullanılacaktır. Ücreti bu tavanın altında olan çalışanlar için ise kendi brüt ücretleri geçerli olmaya devam eder.
2026 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Aylık giydirilmiş brüt ücret: 40.000 TL
Çalışma süresi: 3 yıl 6 ay
Kıdem tazminatı tavanı: 73.729,87 TL
Brüt kıdem tazminatı: 140.000 TL
Damga vergisi: 1.062,60 TL
Ödenecek tutar: 138.937,40 TL
Bu örnekte çalışanın giydirilmiş brüt ücreti tavanın altında kaldığı için gerçek ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.
Kıdem tazminatının kesin tutarı ise çalışanın işten ayrılma tarihi, hizmet süresi, kıdeme esas ücret ve iş sözleşmesinin sona erme koşullarına göre değişebilir.