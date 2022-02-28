Kiev'de büyük patlama: Çok sayıda yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

(İHA)
28 Şubat 2022 Pazartesi, 21:30
Kiev'de büyük patlama: Çok sayıda yaralı
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Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

BALİSTİK FÜZE İHTİMALİ

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.


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