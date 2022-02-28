Kiev'de büyük patlama: Çok sayıda yaralı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 21:30

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

BALİSTİK FÜZE İHTİMALİ

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.