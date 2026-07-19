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Kılıç balığını sahile çıkaran kişi büyük tepki çekti, ceza uygulandı

Kılıç balığını sahile çıkaran kişi büyük tepki çekti, ceza uygulandı

19.07.2026 15:12:00
Güncellenme:
DHA İHA
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Kılıç balığını sahile çıkaran kişi büyük tepki çekti, ceza uygulandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde denizde yüzen kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldı.
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Olay, Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzme şamandıralarının bulunduğu bölgede, denizde yüzen kılıç balığının kuyruğundan çekilerek karaya çıkarıldığına yönelik ihbarın ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerine giden ekipler, mavi merlin (kılıç balığı) türündeki balığın yüzme şamandıraları içerisinde karaya çıkarıldığını belirledi. Tanık ifadeleri ile olay anına ait görüntüleri inceleyen ekipler, balığı karaya çıkaran şahsı kısa sürede tespit etti.

İfadesi alınan şahıs hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

İlgili Konular: #Marmaris #avcılık