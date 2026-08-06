Kılıçdaroğlu atamıştı: Aylar öncesinde AKP rozeti taktığı ortaya çıktı

21 Mayıs'ta 'mutlak butlan' kararının verilmesiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu MYK ile CHP teşkilatlarında ihraç, görevden alma ve yeni atamalar yapmaya devam ediyor.

Butlan yönetimi, en son yaptığı MYK toplantısı sonrası aldığı kararla CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığına Savaş Aras'ı getirdi. Aras’ın ise geçtiğimiz Aralık ayında AKP'nin düzenlediği törende partinin rozetini taktığı ortaya çıktı.

8 AY ÖNCE AKP ROZETİ TAKMIŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 30 Aralık 2025'te AKP Arnavutköy Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında Aras'a AKP rozeti takıldı.

Etkinlikte CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan iki belediye meclis üyesi ile 150 kişiye parti rozeti takılmış.

Programda AKP rozeti takan Savaş Aras, dün CHP Genel Merkezi tarafından Arnavutköy İlçe Başkanı olarak atandı.

''NEZAKETEN TAKTIM''

CHP Arnavutköy İlçe Başkanı olarak atanan Savaş Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aralık ayında AKP rozeti taktığını doğruladı.

AKP rozetini "nezaketen" taktığını ileri süren Aras, şunları söyledi:

"Ben yıllarca CHP'de mücadele vermiş bir insanım. CHP'deki bütün haklarım kamu gücü kullanılarak elimden alındı. Ben CHP'deki süreçte taraftım, davacılardan biriydim. CHP'yi işgal eden güruha itiraz ettim ve bu yüzden CHP'den ihraç edildim. Bu hukuki süreçlerin devamında Yargıtay kararıyla CHP'ye üyeliğim sağlandı. Arnavutköy Belediye Başkanı beni bir programa davet etti ve ben de o programa icabet ettim. AK Parti İl Başkanı da gelmişti. Nezaketen bir şey diyemedik, rozeti nezaketen taktım ama AK Parti'ye üye olmadım."