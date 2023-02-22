Kılıçdaroğlu “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında bir maaşını bağışladı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 20:30

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 20:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yurttaşların barınma sorununa çözüm bulmak için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası için Halk TV’de bağış gecesi düzenlendi.

Sanat, spor, edebiyat ve siyaset dünyasında birçok ismin katıldığı gece Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cem Adrian’ın “Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım” adlı türküyü seslendirdiği gecede İsmail Küçükkaya ve Seda Selek sundu.

“MİLLETTEN MİLLETE”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “30 Ekim 2020 depreminde bizim de çok canımız yanmıştı. O zaman başlattığımız kampanyada 42 milyon lira destek geldi. Kampanya sayesinde 1 ay sonra çadırları söktük” dedi.

28 bin 466 ailenin destek beklediğini belirten Soyer, “Bu depremde de 14 milyona yakın yurttaşımız etkinlendi. Şu acıkta kalan onbinler var. Her bir yurtaşımıza 10 bin lira yardım yapacağız. Milletten millete aktarılan bir kampamnya. Türkiye’nin her yerinde bir kampanya yapılıyopr. Biizim kampanyamızda para beklemeyecek. Doğrudan doğruya para aktarılacak. Kimsenin hesabında beklemeyecek. Bu rakamı sıfıra indireceğiz. 100 lira ile bir çadır, bin lira ile de konteyner desteği verilebilir. Çadır, kopnteyner kiralık ve ev bağışı” yapabilir” dedi.

KILIÇDAROĞLU BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Telefonla bağlanan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, kampanyanın önemine değinerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Deprem bölgesinde yurttaşların sokakta kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Bölgede çadır konteyner ve bölgeden ayrılanların da para ihtiyacı var. Ben de bir maaşımı bağışlamak istiyorum. Ne kadar kişiye el uzatırsak o kadar çabuk atlatırız. Bu halk yeterki bir daha kimsesiz kalmasın. Halkımız dayanışma kültürünü hissetmiş. Bu acıyı da aşacağız” diye konuştu.