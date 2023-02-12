Kılıçdaroğlu, eşi ve ikizleri enkazda kalan Dr. Şahutluoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve ikiz çocukları yıkılan binanın enkazında kalan ve son seçimde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, çöken sahil kesimindeki Eda Apartmanı'nun enkazında kalan öğretmen eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahuhtoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarını takip eden Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nu ziyaret etti.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Arama kurtarma
çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, deprem sırasında İstanbul'da
kongrede olan Yılmaz Şahutoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
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