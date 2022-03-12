Kılıçdaroğlu İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın 101’inci yıl dönümünde; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.”
Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 12, 2022
İlgili Haberler
- Son dakika: Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti
- İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde en büyük zafer
- Soyer’den İzmirlilere 'İstiklal Marşı' çağrısı
Video Haberler
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Kağıthane'de faciadan dönüldü
- Almanya'da kombilere 'Putin' ayarı
- Tom Odell, Ukraynalı mülteciler için şarkı söyledi
- 'Mesnetsiz ve kurgu ürünü söylemler...'
- Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın yıl dönümünü kutladı
- 'Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir'
- Seçim Kanunu teklifi haftaya Meclis'e geliyor
- Latin Katedrali ve heykeller tahtalarla korunuyor
- Avcı'dan genç oyuncu hamlesi... 11'ler açıklandı!
- Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı