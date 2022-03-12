Kılıçdaroğlu İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı

12 Mart 2022 Cumartesi, 17:54

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.”

Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 12, 2022



