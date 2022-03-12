Kılıçdaroğlu İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın 101’inci yıl dönümünde; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 17:54
Kılıçdaroğlu İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Milletimizin benliğinde bulunan istiklal ve özgürlük arzusunun destanı olan İstiklal Marşı'mızın, TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.”




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler