Kılıçdaroğlu kendisini protesto eden lise öğrencisiyle görüştü

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:57

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 10:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ‘Geleceği Kur’ başlığıyla düzenlenen Gençlik Festivali’nde bir genç tarafından protesto edildi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, kendisini protesto eden lise öğrencisi Ömer Faruk ile bir araya geldi. Buluşmaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de katıldı.

Görüşme sonrasında Ömer Faruk, şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanla bugün yaptığım hareketin sonuçlarını ve nasıl olması gerektiğini konuştuk. Kendisi aslında olumlu yaklaştı, herkesin fikirlerine saygı duyulması gerektiğini belirtti bana ve orada bana yapılan müdahaleyi kesinlikle desteklemediğini anlattı.

Yani aslında bu şekilde yapmamam lazımdı, düşüncemi daha etik yollarla iletebilirdim, ulaştırabilirdim istediğim kesime. Kendisi ile bir hatıra fotoğrafı çekindik; şakalaştık, güldük. Güzel bir vedaydı. Artık düşünebilirim bunu.”