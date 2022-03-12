Kılıçdaroğlu: 'Kesin Hesap Komisyonu kuracağız, başkanı ana muhalefet partisinden olacak'

12 Mart 2022 Cumartesi, 10:29

Maltepe Ekonomi Forumu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, liyakata aykırı atamalarla yozlaşmanın arttığına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Toplantının önemi içinde yaşadığımız koşullar. Bu sorunları beraber aşmak zorundayız. Aşarken mutlaka bilimi, aklı, dünyayı iyi sorgulamak zorundayız. Var olan sorunları biliyorsunuz. Önemli olan biz bu sorunları nasıl aşacağız? Neler yaparsak biz bu sorunları rahatlıkla aşabiliriz?

'YENİ KADROLAR, YENİ KURALLAR, YENİ KURUMLAR'

Bozulan düzen için ne yapmamız lazım? Üç tane temel kuraldan söz ediyoruz. Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Bugün devlette var olan çürümenin temel nedeni liyakatin yok edilmesidir. Yeni kurallarda ise devletin saydam olması lazım. Bugün adeta bürokrasi adeta kapalı bir kutu gibi. İkinci kural siyasette hesap verebilirlik. Kesin Hesap Komisyonu, harcanan bütçenin harcandıktan sonra paraların nereye harcandığını gösteren yasanın adına Kesin Hesap Kanunu diyoruz. Oysa paranın nereye harcandığını bu kanun belirler. Biz, Kesin Hesap Komisyonu kuracağız ve başında ana muhalefetten birisi olacak. Bu komisyonun bir başka önemi ise kesinlikle yolsuzlukların önlenmesi konusunda kilometre taşıdır. TBMM adına denetim yapan Sayıştay uluslararası kurallara göre denetim yaparsa sağlıklı raporlar gelir. Biz Sayıştay'ın da yapısını değiştirerek temel kurallara göre Sayıştay'ın denetim yapmasını sağlayacağız. İsrafla ilgili yürütme organı bir genelge çıkaracak ve israfın kesinlikle yasaklandığını öngören kuralları duyuracak. Siyasi Ahlak Kanunu. Siyasetin ahlaklı, erdemli, hesap verebilir konumda olması lazım. Bu kanunu çıkaracağımızı taahhüt ettik. Yeni kurumlardan neyi kast ediyoruz? Stratejik Planlama Teşkilatı kuracağız. İkincisi Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu yeni bir kurum olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla demokrasinin güçlenmesi için bir çaba, kurum. Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Yardımı insan onuruna yakışır bir şekilde yapmak zorundayız. 50 yılı aşkındır uygulanmayan bu sigortayı uygulayacağız. Sıcak siyasetin yozlaştırdığı kurumlar var. Merkez Bankası'nı bağımsız kılacağız, asıl görevlerine geri dönecek. Ekonomik ve Sosyal Konseyi yeniden inşa edeceğiz.

Bu kurumlarda görev alanların belli bir strateji içinde hedefe kitlenmesi lazım. Stratejinin de dört ayaklı olması lazım. Birincisi demokrasi. İkincisi üreten Türkiye. Katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım Türkiye'nin. Üçüncü ayak güçlü bir sosyal devlet inşa etmektir. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik."