Kılıçdaroğlu’na bir şarkı yasağı daha! Suavi: ‘Eserlerimi kullanmayın’

Sanatçı Suavi, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eseri parçaların kullanılmamasını istedi. Suavi şarkılarının kullanılmaya devam edilmesi halinde sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Suavi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla”

ONUR AKIN DA YASAKLAMIŞTI

Öte yandan daha önce sanatçı Onur Akın da benzer bir açıklama yaparak şarkılarının kullanılmasını yasakladığını duyurmuştu. Akın, eserlerinin kullanılmaya devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.