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Kılıçdaroğlu'nun avukatının başkanlık ettiği kurul yarın toplanıyor: Hedef belediyeler

Kılıçdaroğlu'nun avukatının başkanlık ettiği kurul yarın toplanıyor: Hedef belediyeler

14.07.2026 17:46:00
Güncellenme:
ANKA
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Kılıçdaroğlu'nun avukatının başkanlık ettiği kurul yarın toplanıyor: Hedef belediyeler

Mutlak butlan yönetimindeki CHP’de belediyelere yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla oluşturulan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, yarın toplanıyor. Kurulda Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik başkanlık yapıyor.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP’li belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kuruldu. Haziran ayı sonunda oluşturulan kurul, Hukuk ve Seçim İşleri Koordinasyonu’na bağlı olarak faaliyet yürütecek. 

Hukuk ve Seçim İşleri Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik başkanlığındaki kurulda; eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak, Konyaaltı eski Belediye Başkanı Semih Esen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, hukukçu Efsun Ünal ve emekli mülkiye başmüfettişi Melih Özay yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU’NA RAPOR SUNULACAK

Konuya ilişkin ANKA'ya konuşan mutlak butlan yönetimindeki kaynaklar, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel hırslardan arınmış şekilde bir değerlendirme yapılacaktır. Kurulun bilgi ve belge talep etme hakkı olacak. Değerlendirme yapabilmek için gerekli evrakları talep edeceğiz. Gerektiğinde yüz yüze görüşmeler de gerçekleştireceğiz.”

Kurulun yalnızca belediyeleri incelemeyeceğini, CHP’li yöneticileri de inceleyebileceğini belirten kaynaklar, dava konusu dosyaları değil, kamuoyuna yansıyan iddiaların da inceleneceğini belirtti. İncelemeler sonucunda hazırlanacak ara rapor ve nihai raporların, Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacağı, Kılıçdaroğlu’nun da bu raporlar doğrultusunda değerlendirme yapacağı ifade edildi.

"DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Mutlak butlan yönetimindeki kurmaylar, "Aslında belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması konusunda ilkesel bir tutum alıyoruz. Kurulun değerlendirmesi sonucunda haksız hukuksuz şekilde tutuklandığını düşündüğümüz kişilere her türlü desteği sağlayacağız. Bu süreçte haksız ithama uğramış kişilerde olabilir o nedenle biz haksız ithamdan da arınacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kurul, yarın gerçekleştireceği toplantıda daha önce yapılan çalışmaları değerlendirerek, çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek. Kurulun, dosya ve iddiaları incelemek amacıyla alt komisyonlar oluşturabileceği, uzman kişi ve kuruluşlardan bilgi talep edebileceği belirtildi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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