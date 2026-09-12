Kılıçdaroğlu’nun 'ortak aday' ifadelerine açıklama geldi: Butlan yönetiminden 'Yavaş ve İmamoğlu' düzeltmesi

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, bazı medya organlarında haberleştirilen Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 'muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olarak önerebileceği' yönündeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sönmez kitaplaştırılan söyleşinin güncel olmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

''HAZIRLIKLARI HAZİRAN TEMMUZ AYINDA YAPILDI'

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"Bülent Gürsoy'un yazdığı ‘Mutlak Butlan - Yüzleşme’ kitabı Ağustos 2026 tarihinde basılmış olup hazırlıklarının haziran ve temmuz aylarında yapıldığı, yazarı tarafından ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleşisi de o süreçte yapılmış bir söyleşidir."

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, söyleşide İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması ve Yavaş’ın CHP’de kalması hâlinde ittifak masasında aday olarak önerilebileceklerini ifade etmişti.