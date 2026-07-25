Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı isim yılların CHP'lisi çıktı

Yargı kararıyla CHP Genel Merkezine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yeni üyelere rozet taktı. Ancak tören sırasında rozet takılan isimlerden Şengül Yılmaz'ın, CHP İstanbul 27. Dönem milletvekili aday adayı, CHP Genel Merkez Spor Kurulu üyesi, İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve uzun yıllardır partide görev yapan bir isim olması dikkat çekti.

Tören, daha önce gündeme gelen "figüran" iddialarının ardından bu kez de hali hazırda üye isimlere rozet takılması tartışmasıyla gündeme geldi.

FİGÜRAN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Tören, daha önce de BirGün muhabiri Ebru Çelik'in gündeme taşıdığı iddialarla tartışma yaratmıştı.

Çelik'in haberine göre, törene farklı cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL ödeme vaadiyle yüzlerce kişi getirildiği öne sürüldü. Haberde, katılımcılara tören öncesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" ve "Kahraman Kemal" sloganlarının prova ettirildiği, yaklaşık 50 kişiye CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği iddia edildi.

GÜRSEL TEKİN'İN SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Törende, yargı kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in, sahnedeki görevlilere yönelik sert ifadeleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tekin'in görüntülerde, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları" ifadelerini kullandığı, rozet töreni sırasında ise görevlilere yönelik "Çocuklar rozetler nerede?..." diyerek tepki gösterdiği görülmüştü.

KILIÇDAROĞLU: 'CHP ARINMAK ZORUNDA OLAN BİR PARTİDİR'

Törende konuşan Kılıçdaroğlu ise, CHP'nin "arınmak zorunda olan bir parti" olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan partilerden biridir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun sözleri tepki çekmişti.