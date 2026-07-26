'Kılıçdaroğlu'nun rozet töreninde figüran' haberine Gürsel Tekin'den suç duyurusu: Gazetecileri hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye katılım törenine farklı cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildiği öne sürüldü.

Etkinlik öncesinde slogan provası yaptırıldığı ve bazı katılımcılara CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği ifade edildi.

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurmasının ardından gerçekleştirilen rozet takma töreninin, yoğun katılım gerekçesiyle İstanbul Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne alındığının duyurulduğu, ancak salonun cast ajansları üzerinden getirilen kişilerle doldurulduğu öne sürüldü.

Çelik, kendisinin de etkinliğe figüran olarak katıldığını ifade ederken izlenimlerini paylaştı.

"YAKLAŞIK 20 SERVİS KALDIRILDI"

Habere göre üç farklı cast ajansı, sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki Trump AVM önünde topladığı yüzlerce kişiyi yaklaşık 20 servis aracıyla tören alanına götürdü.

Etkinliğe katılacak kişilere 950 TL ödeme yapılacağı duyurulurken tören öncesinde katılımcılara "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu" ve "Kahraman Kemal" sloganlarının prova ettirildiği ifade edildi. Yaklaşık 50 erkeğe CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği, konuşmalar sırasında alkış ve sloganların cast direktörleri tarafından yönlendirildiği iddialar arasında yer aldı.

Ayrıca, konuşmaların sürdüğü yaklaşık üç saat boyunca katılımcıların salondan ayrılmalarına izin verilmediği de belirtilirken etkinliğin ardından figüranların ücretlerini almak üzere cast ajansının ofisine götürüldüğü aktarıldı.

KAYYIM GÜRSEL TEKİN'DEN SUÇ DUYURUSU

Söz konusu haberin ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, haberle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Pano'nun haberine göre; UYAP üzerinden yapılan başvuruda haberi yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik, Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin “şüpheli” olarak yer aldı.

Ayrıca Sözcü TV muhabiri ile şirket temsilcisi Nedim Bayhan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

'DEZENFORMASYON' YASASINDAN SORUŞTURMA TALEBİ

Dilekçede, söz konusu haberlerin "gerçek dışı, yalan ve iftira içerdiği" öne sürülürken, CHP’nin hiçbir etkinliğinde cast ajansıyla çalışmadığı iddia edildi. Ayrıca haber yayımlanmadan önce parti yetkililerine görüş sorulmadığı ve cevap hakkı tanınmadığı savunuldu.

Başvuruda gazeteciler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "hakaret" başlığını taşıyan 125. maddesi, kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" başlıklı 217/A maddesi ve "iftira" suçunu düzenleyen 267. maddesi kapsamında soruşturma açılması istendi.

DİSK BASIN-İŞ'TEN, HEDEF GÖSTERİLEN MUHABİR EBRU ÇELİK'E DESTEK

BirGün muhabiri Ebru Çelik'in "figüran" haberinin ardından hedef gösterilmesine DİSK Basın-İş'ten tepki geldi.

Çelik'in figüranların arasına katılarak belgeleriyle ortaya koyduğu haberin ardından Kılıçdaroğlu cephesi tarafından hedef alınması üzerine açıklama yapan DİSK Basın-İş, gazetecilik faaliyetinin siyasi tartışmaların malzemesi haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"GAZETECİLİK İKTİDARLARIN YA DA GÜÇ ODAKLARININ HOŞUNA GİDENİ YAZMAK DEĞİLDİR"

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, gazeteciliğin temel ilkesine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik; iktidarların, siyasi partilerin ya da herhangi bir güç odağının hoşuna giden haberleri yazmak değil; kamu yararı doğrultusunda gerçeği araştırmak, doğrulamak ve halkın haber alma hakkını savunmaktır. BirGün muhabiri Ebru Çelik hakkında yürütülen hedef gösterme kampanyasını kaygıyla izliyoruz. Gazetecilerin itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve mesleklerini yaptıkları için baskı altına alınmaları kabul edilemez."

"HABERLER DELİLLERLE TARTIŞILIR, GAZETECİLER SUÇLANAMAZ"

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne atıfta bulunulan açıklamada, gazetecinin tek sorumluluğunun halka ve gerçeğe karşı olduğu, haber karşılığında hiçbir çıkar sağlayamayacağı belirtildi. Bildirgenin meslek örgütlerine zor durumdaki gazetecilerle dayanışma sorumluluğu yüklediği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Eğer bir habere ilişkin itiraz veya eleştiri varsa bunun yolu gazeteciyi hedef göstermek, itibarsızlaştırmak ya da baskı altına almak değildir. Demokratik toplumlarda haberler delillerle tartışılır; gazeteciler ise mesleklerini yaptıkları için suçlanamaz."

Açıklamanın sonunda DİSK Basın-İş, Ebru Çelik ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "DİSK Basın-İş olarak gazetecilik faaliyetini yürüten meslektaşımız Ebru Çelik'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Meslektaşlarımızın haber yapma hakkını, editoryal bağımsızlığı ve halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmayı sürdüreceğiz. Baskılara, hedef göstermelere ve itibarsızlaştırma girişimlerine karşı dayanışmayı büyütmeye; mesleğin onurunu ve gazetecilik etiğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİRGÜN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

BirGün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende "paralı figüran" kullanıldığına ilişkin haberini yalanlayan CHP yönetimine yanıt vermişti.

Gazete, haberin arkasında olduğunu belirterek, kendilerine yönelik açıklamalarla ilgili yargı yoluna başvuracağını duyurmuştu.

BirGün tarafından yapılan açıklamada, muhabir Ebru Çelik imzasıyla yayımlanan haberin "katılımcı gözlemle" hazırlandığı belirtilerek, "Muhabirimizin katılımcı gözlemle yaptığı haber, somut bilgilere dayanmaktadır ve bütünüyle gerçektir. Haberimizin sonuna kadar arkasındayız" denilmişti.

Açıklamada, haberin ardından CHP yönetiminin gazeteye yönelik kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğu savunularak, "BirGün basının yüz akı kurumlarından biridir ve halka hiçbir zaman yalan söylememiştir. Patronsuz bir gazete olarak 22 yıldır bağımsız şekilde ayakta kalabilmesinin yegane nedeni de yarattığı sarsılmaz güvendir" ifadelerine yer verilmişti.

"YARGI YOLUNA BAŞVURACAĞIZ"

BirGün, açıklamasında gazeteye yönelik iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirterek, "BirGün'ü hedef alan iftiralarla ilgili yargı yoluna başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz. Hak etmedikleri koltuklarda oturanlar alın teriyle, emekle ve fedakarlıkla büyütülen değerlere dil uzatamazlar" demişti.

Gazete, açıklamasının devamında, "Yıllardır olduğu gibi bu pervasız saldırılar karşısında dik durmaya devam edecek ve taşıdığımız sorumluluk gereği Türkiye'nin aydınlık yarınları için gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. Muhabirimiz Ebru Çelik, CHP etkinliğinde figüranlara dağıtılan 950 TL'yi almamıştır. BirGün çalışanları hakkı olmayana göz dikmez" ifadelerini kullanmıştı.