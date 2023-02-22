Kılıçdaroğlu talimat verdi, CHP harekete geçti

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:15

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla gerçekleşen 2 deprem, 10 ilde büyük yıkım yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında da gündem depremdi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Sevgili halkım, elbette önce bu düzeni suçlayacağız. Çünkü bu düzeni onlar getirdi. Ama iğneyi biraz da kendimize batırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu sözlerini CHP'den yetkin bir isme sorduğunu belirtti. Sarıkaya yazısında, "Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un, deprem bölgelerindeki CHP’li yerel yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin başlattığı soruşturmaya dikkat çekti" ifadelerine yer verdi.

Yazının ilgili bölümünde şunlar kaydedildi:

"Aktardığına göre eğer yerel yöneticinin depremdeki yıkımlarda kusuru görülüyorsa, istifasının talep edilmesi, olmuyorsa parti ile ilişkisinin kesilip, Belediye Meclisleri aracılığıyla görevine son verilmesi planlanıyor.

TBMM’de karşılaştığım Seyit Torun'a sorduğumda ise şu yanıtı aldım:

“Hiçbir belediye başkanımızı sorumluluk almadığı yönünde suçlamamız mümkün değil. Ama bu kadar söz karşısında da duymamazlık yapıp, sessiz kalamazdık. Eğer bir sorun varsa bütünüyle ortaya konulur, asıl sorumluların kim olduğu gösterilir. Ama baştan çıkış da hiçbirimiz, ‘onlar ne yapsın, onlar da yapması gerekeni yapmıştır’ deme hakkına sahip değiliz…”

Anlaşılan o ki CHP’li bazı belediye başkanlarının hükümetin deprem sürecindeki tutumuna yönelik, “Çok büyük bir afet yaşandı, insanları suçlamak doğru değil” sözleri CHP yönetiminde kaşların çatılmasına yol açmış.

Eğer bu sürecin sonunda bazı belediye başkanlarının istifası ile karşılaşılırsa da şaşmamak gerekir…"