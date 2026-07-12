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Kılıçdaroğlu yarın canlı yayına çıkacağı adres belli oldu

Kılıçdaroğlu yarın canlı yayına çıkacağı adres belli oldu

12.07.2026 12:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu yarın canlı yayına çıkacağı adres belli oldu

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü tv100 canlı yayınına katılacak. Kılıçdaroğlu, saat 20.00’de Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayacak.
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Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı yeni canlı yayın programı belli oldu.

TV100 EKRANINDA OLACAK

Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de tv100 canlı yayınına konuk olacak. Programda Erdoğan Aktaş ile Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayacak. Yayında, CHP’deki kurultay tartışmaları, parti içindeki gelişmeler ve güncel siyasi gündemin ele alınması bekleniyor.

DAHA ÖNCE SÖZCÜ TV’YE ÇIKMIŞTI

Kılıçdaroğlu, “mutlak butlan” kararının ardından ilk canlı yayın açıklamalarından birini 19 Haziran’da Sözcü TV’de yapmıştı.

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