Kılıçdaroğlu yarın canlı yayına çıkacağı adres belli oldu

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı yeni canlı yayın programı belli oldu.
TV100 EKRANINDA OLACAK
Kılıçdaroğlu, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de tv100 canlı yayınına konuk olacak. Programda Erdoğan Aktaş ile Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayacak. Yayında, CHP’deki kurultay tartışmaları, parti içindeki gelişmeler ve güncel siyasi gündemin ele alınması bekleniyor.
DAHA ÖNCE SÖZCÜ TV’YE ÇIKMIŞTI
Kılıçdaroğlu, “mutlak butlan” kararının ardından ilk canlı yayın açıklamalarından birini 19 Haziran’da Sözcü TV’de yapmıştı.