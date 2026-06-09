Kılıçdaroğlu, YSK temsilcisini görevden almıştı... Atadığı isim belli oldu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararın ardından 15 yıldır CHP'nin YSK temsilciliğini yürüten Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden almıştı. Bu görevden alma işleminden yaklaşık üç hafta sonra Kılıçdaroğlu, YSK temsilciliğine Konyalı avukat Köksal Filorinalı'yı atadı. Filorinalı, kurucusu olduğu Mevlana Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan YSK temsilciliğine atanan Filorinalı'nın, mutlak butlan kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine getirilen Gülsüm Filorinalı'nın eşi olması parti içinde tepkilere neden oldu.