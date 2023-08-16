Kılıçdaroğlu ziyaret edecekti... Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın!
Nevşehir’de bulunan ve 'Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapacak olan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde, Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalede bulunuğu öğrenildi.
Halk TV'nin haberine göre, yangının sebebi henüz belirlenemezken Kılıçdaroğlu’nun Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na ziyaret için yolda olduğu öğrenildi.
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı, 18 Ağustos’ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne ev sahipliği yapacaktı.
KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEKTİ
Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti ilk olarak saat 17:15'te gerçekleştireceği Hacıbektaş Belediyesi ziyareti ile başlayacaktı. 17:45 itibari ile ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi'ni ziyaret edecekti.
18:15'te Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi açılışına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19:00'da Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecekti.
Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti 19:30'da katılacağı 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programı ile sona erecekti.
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