Kılıçdaroğlu ziyaret edecekti... Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın!

Nevşehir’de bulunan ve 'Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapacak olan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:17
Kılıçdaroğlu ziyaret edecekti... Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde, Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalede bulunuğu öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre, yangının sebebi henüz belirlenemezken Kılıçdaroğlu’nun Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na ziyaret için yolda olduğu öğrenildi.

Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı, 18 Ağustos’ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne ev sahipliği yapacaktı.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti ilk olarak saat 17:15'te gerçekleştireceği Hacıbektaş Belediyesi ziyareti ile başlayacaktı. 17:45 itibari ile ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi'ni ziyaret edecekti.

18:15'te Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi açılışına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19:00'da Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecekti.

Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti 19:30'da katılacağı 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programı ile sona erecekti.


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