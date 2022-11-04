Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki deprem için geçmiş olsun mesajı

04 Kasım 2022 Cuma, 09:08

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 3 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sarsıntı sırasında ise bir caminin minaresi yıkıldı.

AFAD, 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun İzmir" ifadesini kullandı.