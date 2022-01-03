Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" dedi.

Paylaşımında metal sanayicilerine de seslenen Kılıçdaroğlu, "Emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!"

TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 3, 2022

"Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun"