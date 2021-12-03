Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: Saat 11'de geliyorum

03 Aralık 2021 Cuma, 10:11

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile TÜİK'in kendisine randevu vermediğini ifade etmiş ve " Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" demişti.

Kılıçdaroğlu ve beraberinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel görüşme için TÜİK'e geldi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK'in kapıları randevuları olmadığı gerekçesiyle açılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

TÜİK, Cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine siyasi partiler, ekonomik ve sosyal çevreler politika oluştururlar. Dün TÜİK başkanlığından randevu istedik. Gelen milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişte ekonomide çalışmış arkadaşlarımız. Sağlıklı ve tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmediğini ve kapıyı açamayacaklarını belirttiler.

Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımızın, hiçbir sosyal kuruluşun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ana muhalefet partisiyle paylaşılmıyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak milyonlarca işçinin hakkını korumak, milyonlarca emeklinin, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, saray kurumu haline dönüşmüştür.

"TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi"