Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf çektirdi, mobbinge maruz bırakıldı iddiası

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:27

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli Sporcu Erivan Barut’un, şampiyonaya ancak kendi imkanlarıyla bulduğu sponsorun desteğiyle katılabildiğini açıkladı. Türkiye Boks Federasyonu’nun ödenek yetersizliği nedeniyle şampiyonaya gidecek sporcu sayısını yarı yarıya azaltıldığını belirten Emir, “Şampiyon sporcumuz Erivan, şampiyonaya ancak sponsor desteğiyle gidebilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu konuda kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmasını istiyoruz” dedi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP’li Emir, Erivan Barut’un antrenörü Gürsel Tayan’ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdiği için çalıştığı Munzur Üniversitesi’nde mobbinge maruz bırakıldığını da iddia etti.

“ÖDENEK YOK” DENİLEREK...



Kick Boks sporcusu Erivan Barut, 12-24 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Murat Emir, Milli Kick Boksçu Erivan Barut’un bu şampiyonaya ancak sponsor desteğiyle gidebildiğini söyledi.

Emir, ödenek yetersizliği nedeniyle milli sporcuların yalnız bırakıldığını belirtti. Hırvatistan’daki şampiyonaya gidecek takımdaki sporcu sayısının, “Ödenek yok” denilerek yarı yarıya azaltıldığını ifade eden Emir, “Takımdan 10’dan fazla sporcunun çıkarıldığı söyleniyor. Kafileden çıkarılan bazı isimlerin, şampiyon sporcumuz Erivan gibi kendi imkanlarıyla Hırvatistan’a gittiğini biliyoruz” diye konuştu.

"BU AYIBIN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"



Erivan Barut’un Hırvatistan’a gidebilmek için masrafları karşılığında federasyona 23 bin TL verdiğini anlatan Emir, şunları kaydetti:

“Merkezi bütçeden 27 milyar 782 milyon 948 bin TL pay alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporcusuna, ‘Başının çaresine bak’ diyor. İş başarıyla övünmek olunca ön sıraya dizilenler, 23 bin TL’lik maliyet karşısında arka sıralara geçiyor. Erivan sponsor desteği buldu ve gitti madalyayı ülkemize getirdi. Erivan gibi yüzlerce gencimiz belki de ekonomik nedenlerle geri planda kalıyor. Bu ayıbın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Yetkilileri bu konuda hassas davranmaya, kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaya davet ediyorum.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Erivan Barut ile antrenörü Gürsel Tayan ile şampiyonanın ardından kutlama için bir araya geldiği öğrenilirken Munzur Üniversitesi yönetiminin antrenöre mobbing uyguladığı öne sürüldü. Fotoğrafın ardından antrenörün görev yerinin değiştirildiğini ve antrenmanlara katılmasının önüne geçildiği iddia edilirken Tayan’ın okuldan izin alamaması nedeniyle Erivan’ın bazı maçlara yalnız çıkmak zorunda kaldığı da iddialar arasında yer aldı.