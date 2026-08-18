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Kilis’te küfürlü yorum yapan hastane personeli görevden uzaklaştırıldı

Kilis’te küfürlü yorum yapan hastane personeli görevden uzaklaştırıldı

18.08.2026 23:13:00
Güncellenme:
AA
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Kilis’te küfürlü yorum yapan hastane personeli görevden uzaklaştırıldı

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’nde görev yapan personel H.K., sosyal medyada küfür içeren yorum yaptığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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KİLİS (AA) - Kilis'te sosyal medya üzerinden bir paylaşıma küfürlü yorum yapan hastane personeli, görevinden uzaklaştırıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görevli bir personelin sosyal medyada küfür içeren yorumda bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yer alan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görev yaptığı tespit edilen H.K. isimli personelin kullandığı çirkin ifadelere ilişkin paylaşımlar üzerine, Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Söz konusu personel görevden uzaklaştırılmış olup hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.​​​​​​​"

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