Kilis’te silahlı kavga: 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltında

Olay, Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.