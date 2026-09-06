Kilis'te vahşet: Bağ evindeki tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü

Çörten köyündeki bağ evinde dün akşam saatlerinde Y.R.P. ile Mehmet Nuri Çamlı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.R.P. tabanca ile Çamlı'ya ateş etti. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri Çamlı'yı hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çamlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Y.R.P., sabaha karşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.