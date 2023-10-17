Kilis’te 4 kilo esrar ele geçirildi

Kilis''te polisin düzenlediği operasyonda 4 kilo 410 gram kubar esrar ile 648 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:39
Kilis’te 4 kilo esrar ele geçirildi
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Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramalarda; 4 kilo 410 gram kubar esrar, 648 kök ekili Hint keneviri, 708 gram Hint keneviri tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve tüfeğe el koyan ekipler, R.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.



uyuşturucu

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